Horban: Jest szansa, że czwartej fali nie zauważymy

Profesor uważa, że Polska jest obecnie w fazie spadkowej ze szczytu trzeciej fali. Czy będzie następna, czwarta - to zależy od nas.

- Mimo apeli odczuwamy pewien niepokój. Czwarta fala, która może nadejść na jesieni, to przede wszystkim kwestia szczepień. Zwłaszcza osób starszych, które umierają najczęściej - generalnie są to osoby powyżej 60 r.ż.- uważa prezydencki doradca. - Takich osób 60+ powinno się zaszczepić 90 proc., a najlepiej wszyscy, a zaszczepionych jest tylko połowa, zaś chęć do szczepienia spada. Jeżeli będziemy mieli zaszczepione społeczeństwo, to czwarta fala będzie mało zauważalna, o ile w ogóle.

Horban uważa, że do starszych osób powinno się obecnie docierać bezpośrednio - najprędzej mógłby to zrobić lekarz pierwszego kontaktu. - Większość osób w tym wieku chodzi do lekarza, choćby po receptę. - Byłaby to okazja do przekonywania do szczepienia. Lekarze mają autorytet, mogliby go wykorzystać w tym celu.

Horban nie wyklucza, że powinno się wprowadzić obowiązek szczepień.

- Jeżeli inne metody zawiodą, popierałbym takie rozwiązanie - mówił. Dodał, że głównym tematem Rady Medycznej są same szczepienia, ich obowiązkowość jeszcze dyskutowana nie była. - Trudno mówić o obowiązku, gdy są problemy z dostawami szczepionek.

Pytany o wyniku sondażu, według którego 59 proc. pytanych uważa, że rząd nie zrobił wszystkiego, by Polacy tak licznie umierali, Horban stwierdził, że zrobiono wszystko, co było możliwe.

- Metody, które zastosowaliśmy, generalnie nie odbiegały od stosowanych w Europie czy w Stanach Zjednoczonych - uważa doradca. Jest zdania, że Polska pod względem zgonów jest w "europejskiej średniej", a każdy kraj przechodził swój szczyt śmiertelności, który w Polsce nadszedł w kwietniu.