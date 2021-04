Koronawirus. Czy potrzebna będzie trzecia dawka szczepionki? Prezes Moderny zabiera głos

- Uważam, że pomiędzy 9 a 12 miesiącem po pełnym zaszczepieniu się potrzebna będzie kolejna dawka szczepionki - tylko jeśli pandemia nadal będzie szalała - mówił Hoge w czasie spotkania zorganizowanego przez portal społecznościowy Clubhouse.

- Chodzi o to, by ludzie byli chronieni najbardziej, jak to możliwe w czasie, gdy ryzyko zakażenia jest wysokie - dodał.

Jednocześnie Hoge stwierdził, że jego zdaniem podawanie kolejnych dawek szczepionki nie będzie konieczne, gdy pandemia koronawirusa się skończy.