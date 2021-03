Izrael chce podawać dzieciom szczepionkę Pfizer/BioNTech

W środę firmy Pfizer i BioNTech poinformowały, że opracowana przez nie szczepionka przeciwko COVID-19 jest w 100 procentach skuteczna w grupie wiekowej 12-15 lat. Dotychczas preparat został dopuszczony w USA do użycia u wszystkich, którzy skończyli 16 lat.

Minister zdrowia Izraela Juli Edelstein poinformował, że gdy zostanie to zatwierdzone przez Agencję Żywności i Leków (FDA), preparat będzie ona podawany w kraju dzieciom w wieku od 12 do 15 lat. „Ogłoszenie firmy Pfizer to wspaniała wiadomość” - podkreślił Edelstein w opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie. „Jedyne, co pozostało zrobić Izraelowi, to wystąpić o zwiększenie dostaw tej szczepionki, aby można było podjąć akcję szczepień nastolatków natychmiast po dopuszczenie jej przez FDA” - dodał.