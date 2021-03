Premier Pakistanu zakażony koronawirusem. Dwa dni wcześniej został zaszczepiony chińską szczepionką Imran Khan pierwszą dawką został zaszczepiony w czwartek AFP PHOTO/PAKISTAN PRIME MINISTER OFFICE

Premier Pakistanu Imran Khan uzyskał w sobotę dodatni wynik testu na koronawirusa, dwa dni po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki przeciw Covid-19. Władze apelują do obywateli, by informacja ta nie zniechęciła ich do szczepień.