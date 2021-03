Wzrost liczby pacjentów z COVID-19. Kraska: Sytuacja jest bardzo poważna

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby w Polsce stwierdzono 7 937 przypadków koronawirusa, co oznacza wzrost o 25,8 proc. w porównaniu z poprzednim wtorkiem. Liczba zakażonych SARS-CoV-2 pacjentów wzrosła do 15 400 i jest najwyższa od 19 stycznia, co dziesiąty pacjent jest podłączony do respiratora. - Dzisiejsze wyniki nie są optymistyczne. To o 1 600 nowych przypadków więcej niż tydzień wcześniej - skomentował w Polsat News wiceminister zdrowia.

Pytany o źródła obecnej sytuacji epidemicznej wiceminister powiedział, że jeśli chodzi o nowe zakażenia to "na pewno mutacja brytyjska odgrywa bardzo wielką rolę".



- Z badań, które prowadzimy widzimy, że coraz większy odsetek próbek, które są dodatnie, to wariant brytyjski - dodał.



- Jeżeli chodzi o pacjentów, którzy trafiają do polskich szpitali to bardzo niepokojące, że coraz częściej leczymy się na własną rękę, mówię troszkę kolokwialnie, w domu - zaznaczył. Mówiąc, iż wie o przypadkach wypożyczania aparatów do tlenu Waldemar Kraska stwierdził, że pacjenci trafiają do szpitali najczęściej w dość poważnym stanie, a stosunkowo duża liczba wymagających respiratorów wynika z tego, że pacjenci późno trafiają do szpitali.

- Kolejny mój apel - nie leczmy się na własną rękę - powiedział wiceminister zdrowia. - Mamy kontakt z lekarzem rodzinnym - jeżeli coś nas niepokoi, kontaktujmy się, nie czekajmy do ostatniej chwili, bo to naprawdę może się źle skończyć - podkreślił.

1 stycznia w polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów zakażonych koronawirusem było 34 741 łóżek, liczba ta systematycznie spadała i teraz wynosi 26 241. - Odmrażanie łóżek covidowych było podyktowane tym, żeby zwiększyć dostęp pacjentów z innymi schorzeniami do leczenia szpitalnego - powiedział Kraska.

- Wiemy, że mamy w zapasie także szpitale tymczasowe, to 6,5 tys. dodatkowych łóżek, ale to nasz ostatni bufor, ostatnia linia obrony - zaznaczył.

- W tej chwili w województwach, gdzie mamy największą liczbę dziennych zakażeń zatrzymaliśmy etap odmrażania łóżek covidowych, bo nie wiemy, jak długo potrwa ta trzecia fala, jaki będzie jej szczyt, więc musimy bardzo ostrożnie decyzje podejmować, żeby łóżka dla pacjentów były - mówił.

Wiceminister przyznał, że są województwa, w których zajętych jest 70 proc. łóżek. - Sytuacja naprawdę robi się poważna - ocenił.