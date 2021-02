Minister Niedzielski zapowiada trzy zmiany w obostrzeniach

Minister zapowiedział, że decyzje, dotyczące zmian w obostrzeniach, zostaną ogłoszone ogłoszone we wtorek lub najpóźniej w środę. - Należy się spodziewać, że te ograniczenia dotkną tych, którzy od weekendu będą do Polski wracali - dodał, odnosząc się do planów wprowadzenia obowiązku okazania na granicy negatywnego wyniku testu na koronawirusa także przez osoby podróżujące prywatnie. Do tej pory test na Covid-19 trzeba było przedstawić tylko przy wjeździe do Polski transportem zbiorowym.

