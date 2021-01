Zaszczepiono w Polsce ponad 600 tysięcy osób

Do godziny 9.30 w piątek w Polsce zaszczepiono przeciw koronawirusowi 603 809 osób. Łączna liczba dawek dostarczonych do Polski do 1 257 300.

- Do końca pierwszego kwartału dostarczonych do Polski zostanie ponad 3 mln szczepionek - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że stworzony system ma większą wydolność, ale ograniczeniem są dostawy szczepionki.

- Chcemy zagwarantować, że każdy senior w Polsce który będzie chciał zostanie zaszczepiony - powiedział. - Na godzinę 10:00 w całej Polsce zostało 150 tys. wolnych terminów na szczepienia w pierwszy kwartale - dodał.