Polskie fałszywe testy na Covid-19

Aby wjechać do Norwegii, musisz okazać dowód, że przeszedłeś test na Covid-19 z wynikiem ujemnym. Nie ma wymagań co do tego, jak powinna wyglądać ta dokumentacja. Niezależny dziennikarz NRK kupił sfałszowany w Polsce test przez internet. Zajęło mu to dwie godziny, kosztowało 350 koron (niecałe 150zł), jedyna trudność polegała na płatności w bitcoinach. Przestępcy nie ukrywają swojego procederu. Otwarcie ogłaszają się na portalach ogłoszeniowych i w internecie.

Reporter NRK zapytał o polskie testy na swojej stronie na Facebooku. Wkrótce otrzymał cztery propozycje zakupu wraz z radami jak należy używać tych dokumentów. Zwykle są to dokumenty przerobione w Photoshopie ze zmienionym nazwiskiem i zaktualizowaną datą, ale są tez takie wydrukowane na oryginalnych formularzach. Polska Policja zajęta innymi ważnymi sprawami, takimi jak ochrona domu Jarosława Kaczyńskiego przed protestującymi kobietami, wydaje się nie być zainteresowana ukróceniem procederu, a sprawa, delikatnie mówiąc, jest wstydliwa.