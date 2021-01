Była szefowa CM WUM: Uczyniono ze mnie kozła ofiarnego

„Choć pracowałam z oddaniem i w najlepszej wierze - uczyniono ze mnie tak zwanego kozła ofiarnego i doszło do zamachu na moje dobre imię. Bezpodstawne, także politycznie motywowane oskarżenia okazały się ważniejsze niż świadectwo całej mojej zawodowej kariery. Trudno mi się z czymś takim pogodzić” - napisała w wydanym oświadczeniu dr n. med. Ewa Trzepla, była prezes Centrum Medycznego WUM.

Narodowy Fundusz Zdrowia posiada listę osób, które zaszczepiono w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Według nieoficjalnych informacji na liście znajduje się kilkadziesiąt nazwisk, w tym aktorzy, biznesmeni i przedsiębiorcy z Warszawy oraz jej okolic. W piątek potwierdzono, że szczepionkę otrzymali m.in. Zbigniew Grycan i Irena Eris. Obszerne oświadczenie w sprawie szczepień poza kolejką wydała dr n. med. Ewa Trzepla, zwolniona w ostatnich dniach prezes Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Treść oświadczenia opublikowała Wirtualna Polska. Trzepla napisała, że 24 grudnia placówka „otrzymała telefon z Agencji Rezerw Materiałowych o przyznaniu nieplanowanych szczepionek z terminem szczepienia do 31 grudnia 2020 r. ze względu na ryzyko przeterminowania tych szczepionek”. Trzy dni później NFZ miał tez przekazać informację „dotyczącą konieczności zwiększenia liczby szczepionek do 450 dawek do szybkiego, priorytetowego wykorzystania, z zapewnieniem możliwości szczepień osób spoza grupy zero, między innymi rodzin, znajomych oraz innych pacjentów”. Poniżej dalsza część artykułu

„Chodziło o to, żeby wykorzystać dawki przed końcem roku, kiedy mijał ich termin przydatności do użycia, a także w celu przetestowania sprawności tworzonego systemu szczepień. Te szczepionki były dodatkową, przedterminową pulą, gdyż planowe szczepienia personelu miały rozpocząć się w CM WUM-u od 4 stycznia. W zależności od liczby zgłoszeń kolejne dawki miały być zamawiane od 31 grudnia w systemie cotygodniowym” - podkreśliła była prezes CM WUM. „W dniu 28 grudnia 2020 do godziny 14:30 nie otrzymaliśmy szczepionek. Z rozmowy z ARM dowiedziałam się, że tylko 75 szczepionek ma statut zrealizowanych a resztę trzeba zamówić mailowo jako formalną realizację zamówienia partii szczepionek o którą prosił NFZ. Co niniejszym uczyniłam. Około godziny 17:00 otrzymaliśmy 75 szczepionek. Szczepienia rozpoczęliśmy o godzinie 9:00 w dniu następnym tj. 29 grudnia 2020 roku. W pierwszej kolejności zaszczepione były osoby zaangażowane w akcję. W tym dniu z 75 otrzymanych szczepionek zaszczepiliśmy zaledwie 60 osób. Zaangażowane w to były od 9:00 do 18:00 4 zespoły. W czasie tych 9 godzin można było zaszczepić 400 osób. Przeraził nas brak chętnych i długie przestoje w pracy” - tłumaczyła Trzepla, dodając, że dzwoniono w tej sprawie do pracowników, ściągając ich z urlopów. „Powiadomione były pielęgniarki Izy Przyjęć Szpitala CSK, powiadamialiśmy naszych pacjentów o możliwości zaszczepienia. Jako naszego wieloletniego pacjenta zaprosiliśmy także aktora ze świata kultury, który dalej informował kolegów ze swojego środowiska leczących się na Banacha” - stwierdziła.