Magda Umer: Nie prosiłam nikogo o zaszczepienie Fotorzepa/ Piotr Nowak

„Nie prosiłam nikogo o zaszczepienie się przeciwko Covid-19. To mnie poproszono o to, w ramach akcji popularyzowania, namawiania do szczepień” - napisała piosenkarka Magda Umer w oświadczeniu, opublikowanym po doniesieniach o szczepieniach przeciw Covid-19 osób spoza tzw. grupy zero.