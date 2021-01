Rośnie lista zaszczepionych aktorów. "Teraz żałuję"

- Tak, zaszczepiłam się. Nie sądziłam, że będzie afera z tego powodu, a teraz żałuję - przekazała Maria Seweryn.



- Moi rodzice (Krystyna Janda i Andrzej Seweryn - red.), będąc seniorami, były na liście osób do zaszczepienia. Ponieważ mój ojciec porusza się o kulach, pojechałam z nim na szczepienie. Nie było nikogo poza nami, pani doktor mnie zaprosiła i powiedziała, że "skoro już pani jest, niech pani wejdzie, jest otwarta dawka. Ja z tego skorzystałam. Nie miałam poczucia, że to nieetyczne, ponieważ zrozumiałam to tak, że dawka się zmarnuje. Jadąc tam, nie myślałam, że mi się to przytrafi - wyjaśniła w rozmowie z Polsat News.