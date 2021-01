Leszek Miller: Jestem po prostu pacjentem. O możliwości szczepienia dowiedziałem się dzwoniąc po leki

Leszek Miller najpierw nie komentował pytań, zadawanych mu przez media i na portalach społecznościowych. Dwukrotnie, bez żadnego komentarza, udostępnił jedynie do link do artykułu, w którym zwrócono uwagę na być list p.o. prezesa NFZ, który powołując się na zgodę wydaną przez Ministerstwo Zdrowia i KPRM i napisał: „Do dnia 6 stycznia 2021 roku możliwe będzie, oprócz szczepienia pracowników, także szczepienie członków ich rodzin oraz pacjentów szpitali, którym stan zdrowia na to pozwoli, wykorzystując dawki, które mogłyby się zmarnować, bo wcześniej zgłoszone osoby nie mogły się stawić w tym świąteczno-noworocznym terminie”.

Pod wpisem europosła wiele osób pytało, jak możliwe jest, że Miller się zaszczepił, choć nie jest lekarzem ani pracownikiem służby zdrowia, a to takie osoby są szczepione w pierwszej kolejności, do połowy stycznia.

- Od wielu lat jestem jednym z takich właśnie pacjentów, wysoko oceniam poziom świadczeń zdrowotnych placówki, w której się leczę, i z ufnością poddałem się szczepieniu. Bardzo dziękuję kierownictwu tej placówki za tę inicjatywę - dodał były premier. Jednocześnie zarzucił rządowi PiS „marnowanie” szczepionek. Ministerstwo Zdrowia w komunikacie z 30 grudnia dopuściło możliwość pozyskania i podania sześciu dawek z jednej fiolki szczepionki Comirnaty. Według resortu jest to „optymalne, dopuszczalne i bezpieczne”. Producent w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) rekomendował 5 dawek. - Myślę, że ktoś z PiS-u rządu powinien coś na ten temat powiedzieć - stwierdził Miller.

- Część dziennikarzy i polityków przyjęło za pewnik, że szczepiłem się z puli „grupy zero”, nie mając do tego uprawnień, co jest nieprawdziwe. Rozdmuchali to wydarzenie do monstrualnych rozmiarów, ale jeśli to wszystko spopularyzowało ideę szczepień i skłoniło wahających się ludzi do przyjęcia szczepionki, to warto było - dodał były premier.

Miller tłumaczył, że o możliwości zaszczepienia w WUM dowiedział się po tym, jak „zatelefonował po leki”. - Dowiedziałem się, że jest możliwość szczepienia dla pacjentów. Więc zapytałem się, czy mogę z tego skorzystać. Odpowiedź była pozytywna. Ja mam 75 lat, różne schorzenia i najwyraźniej, najzwyczajniej w świecie, boję się tego wirusa. Co tydzień latam do Brukseli, kiedy wracam po kontakcie z dziesiątkami ludzi, to mam duszę na ramieniu. Teraz już, po pierwszym szczepieniu, ten lęk będzie mniejszy i nie chodzi przecież o mnie, tylko o moich najbliższych - mówił.