Francja zaszczepiła kilkaset osób. "To działa za wolno"

We Francji w pierwszej kolejności szczepieni mają być pracownicy sektora medycznego, który ukończyli co najmniej 50 lat. W pierwszym tygodniu akcji szczepionkę otrzymało zaledwie 516 osób. Były to głównie osoby domów opieki dla osób starszych.

Prezydent Emmanuel Macron ma spotkać się w tej sprawie z premierem i ministrem zdrowia. Przedstawiciele Pałacu Elizejskiego informują, że celem spotkania jest wywarcie presji i przyspieszenie akcji szczepień.

Macron ma być zirytowany faktem, że w sąsiednich państwach, m.in. Wielkiej Brytanii i Niemczech cały proces przebiega o wiele sprawniej.