29. Finał WOŚP: Bierzemy wszystko na klatę. Wygramy

Ale tak jak powiedział Jurek Owsiak: Jesteśmy tak skonstruowani, że bierzemy wszystkie takie przeciwności na klatę i natychmiast szukamy dobrych rozwiązań. Bardzo cieszymy się, że 120 tys. wolontariuszy gotowych grać, gotowych być razem z nami, będzie robiło wszystko, aby to nasze hasło – Wygramy – było nie tylko nadzieją, że wygramy z koronawirusem, ale żeby to było hasło, które mówi o tym, że dajemy sobie radę, że jesteśmy razem, że grając z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, tworzymy społeczeństwo obywatelskie.

Anna Jadwiga Orzech: Decyzja o przeniesieniu Finału WOŚP nie była łatwa, ale była jedyną możliwą do podjęcia w obecnej sytuacji. Musimy pamiętać, że organizacja Finału to nie tylko działania podejmowane przez nas, ale też przez 1362 sztabów w całej Polsce i na świecie – dla nich organizacja Finału w takich warunkach byłaby trudna.

Dlaczego wybór padł na 31 stycznia?

Zależało nam na tym, żeby zagrać jeszcze w styczniu, a jednocześnie mieć czas na realizację wszystkich przygotowań już w odpowiednim odstępie czasu od „narodowej kwarantanny”.

Fundacja WOŚP już informowała, że 29. Finał będzie bezpieczny. Wszyscy wolontariusze oraz osoby zaangażowane w ten finał przejdą testy? Ile w sumie osób trzeba będzie przetestować?

Do studia głównego 29. Finału WOŚP, który będzie zlokalizowany przed Pałacem Kultury i Nauki wstęp będą mieli wyłącznie zaproszeni goście, po spełnieniu określonych warunków. Każda z osób odwiedzających namiot, w tym również pracownicy Fundacji WOŚP, członkowie Pokojowego Patrolu oraz obsługa techniczna wydarzenia, podlegać będzie specjalnej procedurze, nakładającej obowiązek wypełniania ankiety medycznej oraz poddawania się pomiarowi temperatury i szybkiemu testowi na obecność SARS-CoV-2.

Jak to fizycznie będzie wyglądało? Kiedy te testy będą wykonywane?

Testy wykonywane będą na miejscu przez obsługę medyczną zapewnioną przez WOŚP, tuż przed wejściem do studia. Testy rozpoczniemy w czwartek wieczorem i będą trwały do niedzieli.

Jakiego rodzaju to będą testy?

Będzie to szybki test do jakościowego wykrywania antygenu SARS-CoV-2. Ma on bardzo wysoką czułość i swoistość, jest łatwy i bardzo ekonomiczny w użyciu, wykrywa stadium zakaźne choroby i daje szybko wynik w ciągu 15 - 20 minut. Poza tym test można przechowywać w temperaturze pokojowej, a zestaw jest kompletny – zawiera sterylne wymazówki do nosogardzieli oraz kontrolę dodatnią i ujemną. Poza tym wymazówka po ekstrakcji pozostaje w zamkniętej probówce ekstrakcyjnej, zapewniając bezpieczeństwo personelu, a do wykonania oznaczenia nie jest wymagany dodatkowy sprzęt. Ten test można wykonywać w laboratorium i środowisku poza laboratoryjnym, a może być wykonywany przez lekarza, diagnostę, pielęgniarkę. Te testy zostały dopuszczone przez WHO (EUL WHO)

Jaki sztab ludzi będzie zaangażowany w testowanie wolontariuszy kwestujących i innych osób zaangażowanych w 29 finał?

Na ten moment jeszcze nie mamy ostatecznej liczby, która będzie realizować testy.

Czy w tym roku kwestujący poza puszkami, identyfikatorami dostaną maseczki? Jakie i ile?

Wszyscy wolontariusze dostaną od nas minimum dwie maseczki, które przekazali nam nasi partnerzy. Grupa Ciech - jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, postanowił wesprzeć nas i przekazać najwyższej jakości certyfikowanych maseczek ochronnych klasy FFP2, zgodnych ze standardem europejskim EN 149:2001 oraz posiadających atest Polskiego Zakładu Higieny (wyprodukowane na nowo uruchomionej instalacji w zakładzie Ciech w Bydgoszczy).

Drugą maseczkę wolontariusze dostaną od marki Play. Będą to pamiątkowe fioletowe maseczki. Wiemy też, że wiele sztabów zapewni swoim wolontariuszom dodatkowe maseczki od swoich lokalnych sponsorów.

A rękawiczki i płyny dezynfekujące? W jakich ilościach?

Sztaby 29. Finału WOŚP zostaną także wyposażone w płyn do dezynfekcji. Mennica Metale zapewniła preparat do dezynfekcji Septilver OXO, który w zależności od wielkości sztabu zostanie dostarczony w opakowaniach 100 mililitrów oraz 1, 5, 10 litrów do sztabów na terenie Polski.

Septilver OXO to preparat wirusobójczy i bakteriobójczy przeznaczony do odkażania pomieszczeń: biurowych, mieszkalnych, szpitalnych, szkolnych i przemysłowych. Preparat zawiera nadtlenek wodoru, który jest rekomendowany przez WHO do zwalczania koronawirusa 2019-nCoV.

O zapewnienie rękawiczek wolontariuszom poprosiliśmy lokalne sztaby i wiemy już, że wiele z nich ma je już przygotowane.

Co jeszcze fundacja zrobi, by ograniczyć możliwość zakażenia wirusem Sars Cov-2

Wsparcie dla sztabów organizujących 29. Finał, to również rozwiązania organizacyjne. Jedno z nich przygotowali twórcy aplikacji Booksy, która na co dzień służy do rezerwacji wizyt.

Z pomocą aplikacji wolontariusze będą się mogli umówić na spotkanie ze Sztabem – by sprawnie odebrać pakiet wolontariusza lub zdać puszkę.

W aplikacji pojawi się specjalna kategoria dla Sztabów, za pośrednictwem której wolontariusze umówią się na wizytę online w konkretnym terminie, w związku z czym nie będą musieli gromadzić się w oczekiwaniu na swoją kolejkę.

Sztaby wyposażone zostaną również w specjalne pakiety informacyjnie w postaci plakatów i naklejek, które będą w przystępny sposób przypominać o zasadach, jakich należy przestrzegać, by zminimalizować ryzyko zakażenia, m.in. zachowanie odstępu, zakrywanie ust i nosa, dbanie o dezynfekcję rąk, mycie rąk w prawidłowy sposób.

W studiu głównym poza testami zapewniliśmy także podział studia na strefy, dostęp do poszczególnych stref będzie na podstawie identyfikatora. Maksymalne ograniczyliśmy też liczbę osób na terenie studia. Stosujemy zasadę minimalnej obsady potrzebnej do realizacji określonej pracy. Wszystkie przebywające w studio będą oczywiście zobowiązane do zakrywania nosa i ust (maseczki, przyłbice, elementy odzieży takie jak chusty, buffy). Wyjątkiem będą osoby występujące bezpośrednio przed kamerą.

Wiele imprez w tym roku – przeniosło się do internetu. Ale chyba finału Orkiestry nie da się przenieść, a jej części? Co będzie w internecie – oprócz dorocznych aukcji, czy możliwości wpłat na WOŚP?

Do studia głównego, a tym samym bardzo mocno do internetu przenieśliśmy finałowy koncert. Zagrają na nim m.in.: Dżem, Voo Voo, Kwiat Jabłoni i Piersi.

Transmisja internetowa wydarzenia rozpocznie się w sobotę (30 stycznia) o godz. 21 i potrwa nieprzerwanie 27 godzin. Podobnie jak przy organizacji Najpiękniejszej Domówki Świata, Fundacja decyduje się transmitować go online na swoich kanałach Facebook, Youtube, Twitch. Poza tym, ogromnym wsparciem Finału jest możliwość oglądania wydarzenia na kanałach TVN Grupa Discovery. Relacje z 29. Finału będzie można zobaczyć w TVN, TVN24, TTV oraz na platformie internetowej Player.

Dużą rolę w tym roku odgrywają też eSkarbonki umożliwiające kwestowanie na rzecz Fundacji WOŚP także w internecie. Początkowo było to narzędzie dla wolontariuszy zarejestrowanych w Sztabach, ale postanowiliśmy poszerzyć grono osób, które mogą z tej formy skorzystać. Swoją eSkarbonkę mogą więc stworzyć nie tylko wolontariusze wcześniej zgłoszeni, ale każdy, kto zarejestruje się na portalu iwolontariusz.wosp.org.pl.

W tym roku nowością są eSkarbonki, zakładane przez firmy z segmentu MŚP, które mogą w ten sposób prowadzić zbiórkę wśród swoich pracowników, klientów czy partnerów biznesowych bez konieczności rejestrowania sztabu.

eSkarbonki mogą zakładać też osoby fizyczne, które wspólnie z wolontariuszami i przedsiębiorcami chcą zachęcać do włączenia się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W poniedziałek 21 grudnia mamy już założonych 8 012 takich eSkarbonek (w tym 200 przez firmy i 1000 przez osoby, które nie zdążyły zostać wolontariuszami w sztabach) i codziennie ta liczba gwałtownie rośnie.

Ciekawą akcją będzie też WOŚP w popularnej grze Minecraft. Sztab Dublin WOŚP postanowili wysłać wolontariuszy WOŚP do wirtualnego świata, gdzie wraz z innymi graczami zbierać będzie musiał poukrywane Orkiestrowe Serduszka, aby wymienić je na realny sprzęt medyczny. Gracze będą brać udział w niezmierzonej ilości mini-gierek oraz konkurencji sportowych.

Jakiego typu imprezy związane z finałem na pewno odbędą się w realu? Jakie na nich środki bezpieczeństwa będą stosowane?

W realu odbędzie się 15. Bieg Policz się z cukrzycą, ale w związku z pandemią - przybrał on nową formę. Biegacze nie będą już brać udziału w jednym dużym wydarzeniu, ze startem i metą we wcześniej wskazanych lokalizacjach na terenie stolicy, lecz sami zadecydują o miejscu i trasie biegu – będą mogli pokonać dystans 5 km w dowolnym miejscu, w dniu 29. Finału WOŚP, czyli 31 stycznia.

Cześć wydarzeń realizowanych bezpośrednio przez sztaby będzie się odbywać też na żywo. Sztaby mają bardzo różne pomysły i w dużej mierze decydują się na wydarzenia, które pozwalają na zachowanie dystansu społecznego: motorajdy czy koncerty w autobusach jeżdżących po mieście.

Czy już wiadomo czy „Światełko do Nieba” w 2021 roku odbędzie się, czy jeszcze zbyt wcześnie, by o tym mówić?

W tym roku planujemy wyjątkowe Światełko do Nieba, które będą mogli obejrzeć wszyscy widzowie naszej transmisji – dlatego o godzinie 20 zapraszamy przed ekrany telewizorów i komputerów.