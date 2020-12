Dzieciątkowski: Czy wirus znika o 6 rano?

W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem, Tomasz Dzieciątkowski, mikrobiolog, wirusolog, zapytany o to jak według niego powinny wyglądać obostrzenia dotyczące pandemii koronawirusa, odpowiedział, że przy obecnej sytuacji epidemiologicznej nie powinno się stosować półśrodków. - Działania władz powinny być konsekwentne, nie może być tak, że galerie handlowe są pozamykane, a już np. miejsca kultu religijnego mogą być otwarte. Nie rozumiem również ograniczenia poruszania się od godziny 19 do 6 rano w sylwestra – to co, o 18 nie ma wirusa, a z kolei o 5 rano jeszcze jest i znika o 6? Niestety od dłuższego czasu działania rządu cechowały się dużą niekonsekwencją – stwierdził ekspert.

