Kto pierwszy zostanie zaszczepiony przeciw Covid-19? Alicja Jakubowska, Naczelna Pielęgniarka szpitala MSWiA

Do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych trafiła już pierwsza partia szczepionki na Covid-19 firm Pfizer i BioNTech. Dawki szczepionki przyjechały do Polski z Belgii. Z uwagi na dotyczące temperatury przechowywania wymagania producenta, zostały przywiezione w pojemniku z suchym lodem w temperaturze -75 stopni Celsjusza.

- W najbliższych godzinach do 72 szpitali węzłowych przekazanych zostanie 10 tys. szczepionek na koronawirusa. Następnie rozpoczną się szczepienia personelu medycznego. Kolejna dostawa szczepionek (ok. 300 tys. sztuk) trafi do Polski jeszcze w tym roku - zapowiedział minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szczepienia w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoska 137 mają ruszyć w niedzielę 27 grudnia o 8.00 rano.