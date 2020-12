Na Węgrzech i Słowacji szczepią już dziś. Dzień przed resztą UE

Pierwsze dostawy szczepionki dotarły do szpitali w całej UE w piątek wieczorem i w sobotę rano z centrum w Belgii. Szczepienia we wszystkich krajach UE miały rozpocząć się 27 grudnia. Nie wiadomo na razie, dlaczego węgierskie władze zdecydowały się na to dzień wcześniej.

Poniżej dalsza część artykułu