Czemu dzieci chorują rzadko?

„Dzieci są bardzo dobrze przystosowane do reagowania na nowe wirusy i bardzo dobrze wyposażone” mówi w Nature Donna Farber, immunolożka z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

Pewną wskazówką, że reakcja dzieci na wirusa różni się od reakcji dorosłych, jest to, że u niektórych dzieci pojawiają się objawy COVID-19 i przeciwciała specyficzne dla SARS-CoV-2, ale nigdy nie dają one wyniku pozytywnego w standardowym teście RT - PCR. Odnotowano nawet przypadek pięcioosobowej rodziny, gdzie rodzice mieli wynik pozytywny, a u dzieci poniżej dziesiątego roku życia mimo, że wytworzyły przeciwciała SARS-CoV-2, żaden test RT – PCR nie potwierdził zachorowania. Test przeprowadzono 11 krotnie w ciągu 28 dni, a dwoje dzieci miało łagodne objawy kliniczne.

Według Melanie Neeland, immunolożki w Murdoch Children’s Research Institute w Melbourne w Australii, która badała tę rodzinę, ich system immunologiczny widzi wirusa „i po prostu uruchamia naprawdę szybką i skuteczną odpowiedź immunologiczną, która go wyłącza, zanim zdąży powielić się do tego stopnia, że wynik testu diagnostycznego z użyciem wacika będzie pozytywny”.

Nawet wśród dzieci, które w konsekwencji zakażenia SARS-CoV-2 doświadczyły poważnego, ale na szczęście rzadkiego powikłania zwanego wieloukładowym zespołem zapalnym, odsetek pozytywnych wyników testu RT - PCR waha się od zaledwie 29 proc. do 50 proc.

Z badań, które przeprowadził zespół Donny Farber wynika, że dzieci produkują głównie przeciwciała skierowane na białko kolcowe SARS-CoV-2, które wirus wykorzystuje do wnikania do komórek. Dorośli natomiast wytwarzają podobne przeciwciała, ale również takie, które reagują na białko nukleokapsydu, które pełni funkcję ochronną dla cząsteczki RNA oraz aktywnie uczestniczy w modyfikacji procesów komórkowych i w replikacji wirusa. Farber twierdzi, że „białko to jest zazwyczaj uwalniane w znacznych ilościach tylko wtedy, gdy wirus jest szeroko rozpowszechniony w organizmie”. Dzieciom brakuje tych przeciwciał, co sugeruje, że nie doświadczają one tak rozległej infekcji. „Wydaje się, że odpowiedzi immunologiczne dzieci są w stanie wyeliminować wirusa, zanim zacznie się on rozmnażać w dużych ilościach”, mówi Farber.

Farber sugeruje, że powodem, dla którego dzieci mogą neutralizować wirusa jest to, że ich limfocyty T są stosunkowo „naiwne”. Limfocyty T są częścią adaptacyjnego układu odpornościowego organizmu, który uczy się rozpoznawać patogeny spotykane przez całe życie. Farber twierdzi, że „ponieważ dziecięce komórki T są w większości niewyszkolone, mogą mieć większą zdolność do reagowania na nowe wirusy”.

Zdolność dzieci do neutralizacji wirusa może być również związana z faktem, że mają one silną wrodzoną odpowiedź immunologiczną od urodzenia, mówi w Nature, Alasdair Munro, który bada pediatryczne choroby zakaźne w szpitalu uniwersyteckim w Southampton w Wielkiej Brytanii. „Istnieją pewne sugestie, że szybkość i skala ich wrodzonej odpowiedzi immunologicznej może chronić przed inicjacją infekcji”, mówi. „Ale ten efekt jest trudny do zbadania, i rodzi pytanie, dlaczego nie jest zauważany w przypadku kontaktu z innymi wirusami, które mogą powodować poważne choroby u dzieci”.

Według Munro dzieci są głównymi ofiarami sezonowych koronawirusów, które powodują przeziębienie, i choć nie ma stuprocentowej pewności, niektórzy naukowcy sugerują, że przeciwciała wytworzone w kontakcie z tymi koronawirusami mogą dawać pewną ochronę przed SARS-CoV-2.

Badacze podają jeszcze jeden powód, dla którego dzieci rzadziej chorują na Covid-19. Odpowiadają za to dziecięce nosy. Nie chodzi tu o wielkość. Po prostu, dziecinny nos zawiera mniej receptorów ACE211, których wirus używa do uzyskania dostępu do komórek. W efekcie dzieci narażone na kontakt z wirusem otrzymują mniejszą dawkę patogenów niż dorośli.

Wydaje się, że jest mało prawdopodobne aby istniało tylko jedno wyjaśnienie dlaczego dzieci chorują rzadziej i przechodzą tę chorobę lżej. Munro uważa, że „Biologia rzadko jest tak prosta.”