1 na 200 Amerykanów zakaził się koronawirusem w tym tygodniu

To najwyższy wynik od początku epidemii.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych każdego dnia odnotowuje się więcej przypadków niż dnia poprzedniego. Obecna średnia każdego dnia to ponad 216 tys. zakażeń. Od jedenastu dni odnotowuje się w USA ponad 200 tys. przypadków dziennie.

Choć jesteśmy dopiero w połowie grudnia, jest to drugi co do wielkości miesiąc pod względem liczby odnotowywanych w USA przypadków.

Porównanie miesięcy:

Styczeń: 8 przypadków

Luty: 29 przypadków

Marzec: 192 152 przypadki

Kwiecień: 884 047 przypadków

Maj: 718 241 przypadków

Czerwiec: 842 906 przypadków

Lipiec: 1 915 966 przypadków

Sierpień: 1 463 760 przypadków

Wrzesień: 1 202 896 przypadków

Październik: 1 917 201 przypadków

Listopad: 4 462 302 przypadki

Grudzień: 3 607 151 przypadków