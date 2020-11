Koronawirus: Co różni szczepionkę koncernu Moderna od szczepionki koncernu Pfizer?

Innymi słowy szczepionka Moderny może być przechowywana i dystrybuowana przy użyciu już istniejącej infrastruktury.

Ponadto szczepionka Moderny jest w stanie zachować swoje właściwości przez 30 dni - jeśli jest odpowiednio przechowywana. Szczepionka Pfizera zachowuje właściwości przez 5 dni.

Zarówno szczepionka Pfizera, jak i szczepionka Moderny trafiły już do produkcji. Do końca 2020 roku ma być zaszczepionych przy ich użyciu ok. 20 mln Amerykanów - jeśli tylko szczepionki zostaną zatwierdzone do użycia.