Pierwsza taka lampa UV: Zabija wirusa, nie szkodzi ludziom

Lampy UV już wcześniej były wykorzystywane do sterylizacji - zwłaszcza w placówkach medycznych i w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwarzaniem żywności. Jednak stosowanie konwencjonalnych lamp UV naraża ludzi na raka skóry i problemy ze wzrokiem, stąd stosuje się je w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa.

Lampa nazwana "Care 222", którą firma Ushio przygotowała we współpracy z Uniwersytetem Columbia, może być wykorzystywana do dezynfekowania pomieszczeń, w których znajdują się ludzie - w odróżnieniu od dotychczas stosowanych lamp tego typu, których można było używać tylko w pustych pomieszczeniach.

Nowa lampa korzysta z promieni UV o długości fali 222 nanometrów (konwencjonalne lampy stosują promienie UV o długości fali 254 nanometrów). Dzięki temu lampa jest zabójcza dla bakterii i wirusów, ale nieszkodliwa dla ludzi.

Przy tej długości fali promienie UV nie są w stanie przeniknąć przez skórę ani do oczu - zapewniają twórcy lampy.

Zastosowanie lampy "Care 222" podwieszonej pod sufitem dezaktywuje 99 proc. wirusów i bakterii w ciągu 6-7 minut w powietrzu i na powierzchni ok. trzech metrów kwadratowych i obiektach znajdujących się do ok. 2,5 metra od lampy.

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Hiroszimie wykazały, że promieniowanie UV o długości fali wynoszącej 222 nanometry skutecznie unieszkodliwia koronawirusa.

Lampa waży 1,2 kg, ma rozmiar książki i kosztuje ok. 2860 dolarów.

Na razie firma przyjmuje zamówienia na lampę tylko od instytucji medycznych.