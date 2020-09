Przedstawicielka WHO: Masek nie zdejmiemy do 2022 r.

Według Swaminathan uruchomiona przez WHO inicjatywa Covax, której celem jest gromadzenie zasobów, aby zapewnić równy dostęp do szczepionki na COVID-19 krajom świata o różnym poziomie zamożności, umożliwi zgromadzenie jedynie setek milionów dawek szczepionki na COVID-19 do połowy 2021 roku, co oznacza, że liczba dawek szczepionki będzie zbyt mała, by można było zrezygnować z dystansowania społecznego, noszenia masek w miejscach publicznych i innych obostrzeń przed 2022 rokiem, kiedy uda się zgromadzić 2 mld dawek szczepionki.

- Sposób w jaki ludzie to przedstawiają, że w styczniu będą szczepionki dla całego świata i rzeczy zaczną wracać do normy - to tak nie zadziała - powiedziała przedstawicielka WHO.

Swaminathan dodała, że na początku 2021 roku dopiero poznamy wyniki niektórych testów klinicznych szczepionek prowadzonych na dużych grupach ludzi (tzw. trzecia faza testów klinicznych).