Koronawirus na wakacjach. Kwarantanna zamiast plaży

To tylko dwa przykłady z ostatnich dni. Na razie nie słychać o masowych ogniskach zakażeń w regionach turystycznych, ale co nie oznacza, że ich nie będzie.

- Spodziewamy się, że może przyjechać do nas ktoś chory, z regionów o wyższym niż u nas wskaźniku zakażeń np. ze Śląska, Mazowsza czy łódzkiego - usłyszeliśmy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olszynie.

Warmia i Mazury to drugi obok lubuskiego region z najniższym poziomem zakażeń. Do tej pory stwierdzono w tym województwie 267 przypadków koronawirusa, jedna osoba zmarła, a 177 wyzdrowiało.

Tylko w środę stwierdzono sześć nowych zakażeń w regionie. Są to młoda kobieta, z powiatu giżyckiego, kobieta w średnim wiek z powiatu ełckiego, młoda kobieta i starsza kobieta z piskiego, starsza kobieta z powiatu elbląskiego, i w średnim wieku z okolic Ostródy. Tylko ta ostatnia jest w szpitalu, pozostałe są w domach.

Pechowo zaczęły się wakacje dla grupy turystów ze Śląska, którzy chcieli wypocząć w Rewalu. Zamiast wypoczywać na plaży – zostali objęci kwarantanną.

- Przebywało na niej 53 turystów w związku z zachorowaniem na COVID-19 u dwóch osób –informuje Małgorzata Kapłan, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Od całej grupy zostały pobrane wymazy do badań, które wykazały zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u czterech osób, które zostaną ujęte w statystykach województwa śląskiego. - Pozostałe osoby, u których badanie dało wynik ujemny wróciły do swoich domów – mówi Małgorzata Kapłan. Osoby z dodatnim wynikiem trafiły do szpitala w Szczecinie. To w sumie sześć osób.