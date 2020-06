PKW zdecydowała w sprawie wyborów korespondencyjnych

Tylko w dwóch gminach w Polsce wyborcy zagłosują wyłącznie listownie. Pozostali będą mogli wybrać formę oddania głosu.

W dwóch gminach w Polsce – Marklowice w powiecie wodzisławskim (woj. śląskie) i Baranów w powiecie kępińskim (woj. wielkopolskie) – wybory będą miały charakter wyłącznie korespondencyjny. W piątek Państwowa Komisja Wyborcza podjęła w tej sprawie uchwały. Poniżej dalsza część artykułu

Taki rodzaj głosowania w tych dwóch gminach rekomendował Łukasz Szumowski. Szef resortu zdrowia poinformował o tym PKW w piątek po południu. „Obie gminy należą do powiatów, w których notujemy wysoki wskaźnik liczby aktywnych przypadków, tj. powiatu kępińskiego oraz powiatu wodzisławskiego” – uzasadnia resort. Dodaje, że w obu gminach tzw. wskaźnik zapadalności przekracza 100 na 10 tys. mieszkańców.

W Baranowie ognisko koronawirusa wybuchło w fabryce mebli już w maju. Z kolei w Marklowicach mieszka wiele rodzin górniczych i stąd to obostrzenie.

W uchwałach PKW jest wyjątek – w Baranowie z głosowania korespondencyjnego wyłączony będzie jeden obwód utworzony na oddziale leczniczo-rehabilitacyjnym w Grębaninie.

W miniony weekend nie było gwałtownego skoku zakażeń – choć ich liczba rośnie. W niedzielę resort zdrowia poinformował o 311 nowych przypadkach, a w sobotę o 309. W weekend w wyniku powikłań Covid-19 zmarły łącznie 22 osoby.

Pod względem liczby nowych zakażeń na pierwszym miejscu wciąż jest Śląsk, na którym w ciągu ostatnich dwóch dni wykryto 242 przypadki. Z kolei na Mazowszu było to 91 przypadków, a w Łódzkiem 87.

Codziennie pojawiają się też informacje o nowych ogniskach. Jednym ze źródeł zakażeń są wesela. W ostatnim czasie pojawiła się informacja o zakażonej młodej parze z woj. świętokrzyskiego. To pielęgniarka z Czerwonej Góry i ratownik medyczny z Kielc. Zakażonych jest także dziewięcioro ich znajomych, a 41 osób przebywa na kwarantannie.

„Wirus nabiera wiatru w żagle, w cztery dni ok. 300 nowych pacjentów w szpitalach i 74 zgony. Jak na początku kwietnia. To nie są bezobjawowi chorzy, o których głośno w przestrzeni publicznej. To znaczy, że wirus dociera do grup ryzyka, tj. osób powyżej 55 lat z przewlekłymi chorobami!” – napisał na Twitterze Paweł Grzesiowski, specjalista profilaktyki zakażeń.

Także Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest daleka od optymizmu. – Świat wszedł w nową i niebezpieczną fazę pandemii. Wiele osób – co zrozumiałe – ma już dość zamknięcia w domach. Państwa, co nie dziwi, chcą łagodzić obostrzenia i rozmrażać gospodarki. Ale koronawirus wciąż szybko się rozprzestrzenia, nadal jest zabójczy i większość ludzi może się nim zakazić – poinformował szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ostrzegł też, że pandemia rozwija się teraz szybciej.