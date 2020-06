Koronawirus: Ruszyły testy policjantów z Mazowsza

Podkreśla, że to dla naukowców jest najważniejsze, by uczestnicy badania zgłaszali się dobrowolnie. - Jest bardzo duża responsywność policjantów, a to też nas nie dziwi, bo ludzie chcą wiedzieć w trosce o siebie i swoje rodziny, swoje otoczenie, nie tylko swoje w ogóle funkcjonowanie w społeczeństwie – dodaje szef zespołu badawczego.

- To projekt jest absolutnie wolontarystyczny czyli zgłaszają się do niego tylko policjanci i pracownicy cywilni, którzy wyrażają dobrowolną i świadomą zgodę na udział w nim - mówi dr hab. n.med. Gujski.

Badania ruszyły od poniedziałku. W poniedziałek był to pilotaż w jednej ze stołecznych komend. Od wtorku badania ruszyły już pełną parą - siedem zespołów medycznych pobierało materiał do nich, a dzień później po pięć na Mazowszu i w Warszawie. Wymazy potrwają dwa tygodnie.

Przed pobraniem wymazu i krwi policjanci i pracownicy komend muszą wypełnić kwestionariusz. A w nim są m.in. pytania o to czy ktoś miał jakieś objawy, przeziębienia, grypopodobne, czy ktoś miał kontakt z pacjentem, czy podlegał w przeszłości kwarantannie. Ale są też natury bardziej ogólnej: jak o współistniejące choroby, palenie papierosów, w jakim gospodarstwie domowym zamieszkuje, czy sam, czy z rodziną?

Pobrany od policjantów materiał badawczy trafia do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, lub do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, gdzie zawiadywane są badania RT-PCR.

- Badamy aktywność wirusa czyli oceniamy geny w klasycznej metodzie. To ma wytropić nam aktywne zakażenia bezobjawowe, bo jak ktoś ma objawy to i tak by się badał, a my szukamy osób bezobjawowych. Z natury badania przyjmujemy założenie, że badamy zdrową populację – mówi dr hab. n.med. Gujski.

Dodaje, że część badawcza w kierunku przeciwciał IgM i IgG- ma na celu oznaczanie miana przeciwciał czyli naukowcy identyfikują czy ktoś przeszedł koronawirusa, czy też nie.

- Mając te narzędzia badawcze w postaci wypełnionych kwestionariuszy, pobranych próbek w kierunku SARS CoV-2 z noso-gardzieli , przeciwciał z krwi, będziemy za czas jakiś znali obraz penetracji wirusa w populacji – podkreśla szef zespołu badawczego.

Zdradza, że pierwsze wyniki samych testów spodziewane są na początku przyszłego tygodnia, a raport z badań za jakiś czas. – Przebadanie aż 5 tys. osób, to jest grupa bardzo duża, znacznie większa niż potrzeba do wyciągania wniosków. To jest bardzo solidne badanie – uważa dr hab. n.med. Gujski.

Jego zdaniem, wyniki pozwolą lekarzom będą potrafili dokonywać pewnych estymacji populacyjnych, bo policja jest grupą o narażeniu na dość częste interreakcje międzyludzkie.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Agencja Badań Medycznych przyznała na realizację projektu 2 mln zł.