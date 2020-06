Koronawirus: 10 pytań o urlop do wirusologa

Nasze bezpieczeństwo zależy od zasad wprowadzonych przez przewoźnika. A chcę podkreślić, że linie lotnicze zrobiły wiele dla bezpieczeństwa swoich pasażerów, zaczynając od mierzenia temperatury przed wejściem na teren terminalu, zachowaniu odstępu podczas oczekiwania na odprawę, planowanie miejsc na zasadzie “szachownicy”, wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek na pokładzie. Jeśli wszystkie te procedury są przestrzegane, to ryzyko zakażenia nie jest większe, niż podczas wyjścia do sklepu czy apteki.

3. Jaki rodzaj zakwaterowania będzie najlepszy: kemping, hotel czy apartament?

Najlepszym rozwiązaniem jest pobyt we własnym lub wynajętym domu wakacyjnym. Kemping też jest dobrym pomysłem, pod warunkiem, że w rozsądny sposób zorganizowane jest korzystanie z miejsc wspólnych: toalet, natrysków, stanowisk do mycia naczyń.

Jeśli chodzi o nocleg w hotelu jeszcze przed wyjazdem należy się zapoznać z zasadami jakie dany obiekt wprowadził na czas koronawirusa i ich przestrzegać, zwłaszcza w części restauracyjnej.

4. Czy dezynfekować lokum, w którym będę mieszkać?

Nie dajmy się zwariować. Gdyby można było się łatwo zarazić przez pobyt w pokoju hotelowym, to podstawowy współczynnik odtwarzania zachorowań wynosiłby więcej, niż dwa- trzy.

Wirus COVID-19 z czasem ulega stopniowej dezaktywacji. To, jak długo jest aktywny zależy od wielu czynników, w tym od podłoża, nasłonecznienia - ultrafiolet zabija wirusa, wilgotności i temperatury.

Dlatego zajmując pokój przede wszystkim należy go ogrzać i wywietrzyć.

Jeśli chcemy jeszcze bardziej się zabezpieczyć możemy przetrzeć płynem dezynfekcyjnym powierzchnie, których będziemy dotykać np. klamki, kurki do wody, włączniki świateł, pilota do telewizora.

5. Czy planować urlop za granicę?

Pytanie, czy mamy tyle urlopu, żeby spędzić dodatkowe dwa tygodnie, płatne z własnej kieszeni, na kwarantannie? A taka jest konsekwencja w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19. A co będzie, jeśli granicę zamkną? Kolejne wyzwanie - przepisy, jakie obowiązują w danym kraju, z którymi należy się zapoznać. Do tego dochodzą zagrożenia związane z pobytem poza domem. Na pytanie czy opuszczać kraj w czasie urlopu, nie ma prostej odpowiedzi. Każdy musi przemyśleć, jakie z takim wyjazdem wiążą się zagrożenia i konsekwencje.

6. Czy w sytuacji zagrożenia koronawirusem, warto iść do przychodni, by zaszczepić się przed wyjazdem?

Pojawienie się COVID-19 nie spowodowało, że inne choroby zniknęły. Co więcej, wiemy, że w 6-7 proc. koronawirus współistnieje z innymi zakażeniami, wpływając na cięższy przebieg choroby. Dotyczy to także grypy i pneumokoków, dlatego warto się zaszczepić przeciwko tym chorobom. Ale nie tylko. Jasno powiedzmy sobie, że w czasach pandemii jakakolwiek choroba zakaźna to tragedia. Oddziały zakaźne są zajęte przez pacjentów chorych i podejrzanych o COVID-19. Dostępność opieki zdrowotnej jest zmniejszona. Leczenie na oddziale zakaźnym oznacza potencjalne sąsiedztwo osób z koronawirusem. Poza tym trzeba liczyć się z gorszym dostępem do lekarza. Szczepiąc się, minimalizujemy ryzyko wizyty w szpitalu.

7. Jakie dokumenty zabrać ze sobą, biorąc pod uwagę, że mogę zarazić się COVID 19 podczas urlopu?

Skany, bądź zdjęcia książeczki zdrowia, książeczki szczepień, zaświadczenie o chorobach przewlekłych. Nie ma co wozić ze sobą oryginałów.

8. Czy jadąc nad morze komunikacją publiczną powinnam zakładać maseczkę i rękawiczki?

Jeśli nie możemy zachować odstępu dwóch metrów od pozostałych pasażerów, to tak. Ale pod warunkiem, że używamy tych zabezpieczeń we właściwy sposób: maseczka ma być dokładnie dopasowana i zakrywać nos i usta. Trzymana pod brodą, na czole, nie ochroni.

Rękawiczki, którymi dotykaliśmy powierzchni potencjalnie skażonych należy po użyciu wyrzucić. Nie dotykamy nimi do twarzy.

9. Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas pobytu na kąpieliskach?

Podstawa to dwa metry dystansu. Żeby to osiągnąć na teren kąpieliska czy basenu powinna być wpuszczana ograniczona, określona liczba osób. Dodatkowo, tym, którzy chcą korzystać z sportów wodnych, być może powinna być przed wejściem mierzona temperatura. Tu liczę na społeczną odpowiedzialność – osoby chore nie powinny narażać innych. Na terenie basenu najłatwiej zakazić się w miejscach takich jak prysznice czy szatnie. Połykanie wody basenowej, w dodatku chlorowanej, raczej niczym nam nie grozi.

10. W gorących klimatach ciężko jest funkcjonować bez klimatyzacji. Czy korzystając z niej mogę się zarazić od pozostałych osób korzystających z danego budynku?

Klimatyzacja jest dla nas niebezpieczna kiedy korzystamy z niej w miejscu publicznym w którym mogą przebywać osoby zakażone np. szpitalu, gdzie korzysta się z urządzeń, które bazują na recyrkulacji, czyli zasysają to samo powietrze. Silny ruch powietrza zwiększa potencjalny zasięg zakażenia z około 2 do 4 metrów.

Ale jeśli używamy klimatyzatora w domu czy w pokoju hotelowym, a system wentylacyjny jest dodatkowo wyposażony w filtr HEPA, to możemy czuć się bezpieczni. To „nasze” powietrze będzie krążyło.