Joanna Ćwiek: Duża liczba chorych, Polska wciąż przed szczytem epidemii

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 440 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej, bo 209 dodatnich testów było na Śląsku. Z kolei w niedzielę nowych zakażeń odnotowano 375, w tym na Śląsku – 160. Liczba testów przeprowadzonych w ciągu doby wyniosła 18,1 tys., podczas gdy przed długim weekendem liczba ta dochodziła do 30 tys. testów na dobę.

Poza województwem śląskim niepokojący wzrost zachorowań obserwuje się teraz także w łódzkiem i na Mazowszu. Przybywa także nowych przypadków na Podlasiu i Podkarpaciu, gdzie do tej pory liczba zakażeń nie rosła tak gwałtownie.

Według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Polska i Szwecja to jedyne kraje Unii Europejskiej, które nie osiągnęły jeszcze szczytowego wzrostu zachorowań.

Nie tylko rosnąca liczba zakażeń w kopalniach jest w Polsce problemem. Codziennie pojawiają się informacje o nowych ogniskach koronawirusa. To m.in. żłobek w Radomiu, w którym zakażonych jest 12 dzieci i 11 rodziców. Testy trwają także w placówce dla najmłodszych w Warszawie, gdzie przebywało chore dziecko. – Testy potwierdziły obecność koronawirusa u pięciu sióstr mieszkających w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Rząd utrzymuje jednak, że sytuacja w większości regionów jest opanowana i prawie nie dochodzi do „poziomych transmisji wirusa”, czyli np. zakażeń od przypadkowych osób na ulicy. Kampania wyborcza trwa, a kandydaci spotykają się z wyborcami, nie pamiętając o maseczkach i konieczności utrzymywania dystansu.

O epidemii Polacy powoli zapominają. W weekend na plażach i Krupówkach trudno było wcisnąć palec.

Problem jednak w tym, że koronawirus nie zniknął. A niestosowanie się do zasady DDM (dezynfekcja, dystans, maseczka) może doprowadzić do gwałtownego wzrostu nowych zachorowań. Minister zdrowia Łukasz Szumowski już wspomina, że być może trzeba będzie przywrócić część poprzednich obostrzeń, choć bez wprowadzania lockdownu. A prof. Włodzimierz Gut, doradca głównego inspektora sanitarnego, mówi wprost, że może być potrzebna przymusowa izolacja i ostrzejsza walka z zarazą. Bo w to, że Polacy po raz kolejny dadzą się dobrowolnie zamknąć w domu, nawet kosztem zdrowia, za bardzo się już chyba nie wierzy.