Gigantyczny spadek zainteresowania kartami EKUZ

W marcu tego roku kart uprawniających do leczenia za granicą wydano 72 509. W kwietniu było to już zaledwie 26 288, a w maju 33 294. Dla porównania rok wcześniej było to odpowiednio w marcu - 190 764, kwietniu - 313 029 kart, a w maju - 404 800. W tym roku w kwietniu i w maju spadek sięgał aż ponad 90 proc.

By otrzymać kartę, wiele osób wybierało się do Funduszu osobiście, choć można było otrzymać ją bez wychodzenia z domu. Jak to zrobić? Wystarczy pobrać ze strony NFZ wniosek, wypełnić go, a następnie wysłać drogą elektroniczną – za pośrednictwem ePUAP, e-mailem czy też tradycyjną pocztą do właściwego ze względu na miejsca zamieszkania oddziału wojewódzkiego.

- Karta w przypadku osobistego złożenia wniosku w oddziale lub delegaturze NFZ wydawana jest „od ręki”. W przypadku wysłania wniosku mailem, przez ePUAP albo tradycyjną pocztą, wniosek rozpatrywany jest terminie od 3- 5 dni roboczych od dnia jego wpływu – mówi dyr. Wądrzyk.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób ubezpieczonych do korzystania z opieki zdrowotnej, w sytuacjach niezbędnych z medycznego punktu widzenia w krajach Unii Europejskiej i EFTA na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy danego kraju.

- Zakres świadczeń przysługujących na podstawie karty EKUZ wynika z przepisów unijnych. O tym, jakie świadczenia są dla danej osoby niezbędne, decyduje lekarz w państwie pobytu- mówi dyr. Wądrzyk.

Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie i dla każdego członka rodziny odrębnie. Termin ważności karty EKUZ uzależniony jest od tytułu do ubezpieczenia osoby wnioskującej. Określa go zarządzenie prezesa NFZ z czerwca tego roku. Zgodnie z nim kartę można dostać na 30 dni (w przypadku osób posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, ale po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia), a nawet na pięć lat – dotyczy to m.in. emerytów czy dzieci.