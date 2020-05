Jak bezpiecznie kąpać się w morzu i w basenie?

Lepiej nad morze niż nad jeziora

To, co wiemy na pewno, to fakt, że koronawirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Zatem, żeby do zakażenia miało dojść w wodzie, zawierające niebezpieczne patogeny wydzieliny z nosa czy ust zakażonej osoby, musiałyby do niej najpierw trafić. A nawet jeśli, to szanse na to, że w danym akwenie będą mieć stężenie, które pozwala a efektywne zakażenia przez wirusa, jest niewielka. - Po kontakcie z nim w tak małej ilości, raczej nie zachorujemy - tłumaczy wirusolog, prof. Tomasz Wąsik, Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Jak dodaje, szanse na zakażenie maleją podczas kąpieli morskich, bo w słonej wodzie koronawirus szybciej ginie.

Problem jednak w tym, że zanim do wody wejdziemy, musimy przejść przez plażę wypełnioną podobnymi nam miłośnikami pływania, z których część może przechodzić zakażenie bezobjawowo, lub być w fazie, kiedy choroba nie zaczęła jeszcze dawać objawów.

- Wybierając się nad wodę powinniśmy się kierować możliwością zachowania odpowiedniego dystansu społecznego. Jeśli do dyspozycji mamy kilometry plaży na których jest kilkadziesiąt osób, to nie ma się czego bać. Ale jeśli leży łepek przy łebku, odradzam - podkreśla ekspert.

Musimy pamiętać, że przebywając w wodzie też możemy się zarazić - od drugiej, kąpiącej się osoby. - Przecież nikt nie będzie pływał w maseczkach, a zakrztusić się może każdy. Przy dużej ilości osób na kąpielisku, robi się nieciekawie - dodaje profesor. Dlatego zanim zdecydujemy się wejść do wody, oceńmy, czy uda się utrzymać bezpieczną odległość do innych pływaków. Jednocześnie pamiętajmy możliwych o konsekwencjach pływania w miejscach niestrzeżonych.