Dlaczego mężczyźni umierają na COVID-19 częściej niż kobiety? AFP

We krwi mężczyzn wyższy niż we krwi kobiet jest poziom enzymu wykorzystywanego przez koronawirusa SARS-CoV-2 do infekowania komórek organizmu - wynika z dużego, europejskiego badania, którego rezultaty opublikowano w poniedziałek. Badanie może wyjaśniać dlaczego mężczyźni są bardziej niż kobiety podatni na zakażenie koronawirusem.