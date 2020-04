Wojsko przeprowadza dekontaminację w DPS-ach

Szkolenia w zakresie dekontaminacji będą kontynuowane. - Jesteśmy w gotowości, aby wspierać domy pomocy społecznej, odpowiadamy na ich aktualne potrzeby – tłumaczy kapitan Marcin Zapalski z sekcji szkoleniowej lubelskiej brygady OT. Na czas operacji podopieczni i pracownicy zostali przeniesieni do specjalnie wydzielonej części budynku.

Jak informuje kapitan Damian Stanula oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady OT w operacji, obok chemików z 5 Pułku z Tarnowskich Gór, wzięli udział żołnierze z zespołów dekontaminacyjnych 2 Lubelskiej Brygady OT, głównie żołnierze z 25 batalionu lekkiej piechoty z Zamościa. To były pierwsze tego typu działania wojsk terytorialnych. Wcześniej przeszli oni szkolenia pod okiem chemików z Tarnowskich Gór.

Dekontaminacja to proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej, w tym przypadku wirusa SARS-CoV-2. Dekontaminacji poddawani mogą być ludzie, zwierzęta, jak i infrastruktura. Została ona przeprowadzona w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żdanowskiej w Zamościu. Działania zostały podjęte na wniosek Urzędu Miasta w Zamościu. W placówce potwierdzono już 28 przypadków zakażeń koronawirusem u podopiecznych oraz pracowników.

Aktualnie żołnierze 2 LBOT wspierają Domy Pomocy Społecznej w Zamościu, Majdanie Ruszowskim, Ruskich Piaskach (powiat zamojski), Nowinach (powiat lubelski) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej. Do tej pory żołnierze WOT zajmowali się głównie dostarczaniem żywności, leków, łóżek oraz środków ochrony osobistej do tych placówek.

Akcja dekontaminacyjna została przeprowadzona w ramach lubelskiego Zespołu Interwencji Kryzysowej. ZIK zostały utworzone 20 kwietnia decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w każdym województwie. Głównym celem jest wsparcie ewakuacji i przywracania zdolności do funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej. Zespoły są utrzymywane w 6 godzinnej gotowości do działania i kierowane do działania przez Dowództwo WOT na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego lub odpowiedniego wojewody.

Żołnierze WOT wspierają teraz około 40 Domów Pomocy Społecznej w całym kraju.

W poprzednim tygodniu organizacje paramilitarne rozpoczęły dezynfekcję miejsc znajdujących się w przestrzeni publicznej. Ruszył projekt pod kryptonimem #SekcjaDezynfekcja. W akcji uczestniczy dziewięć organizacji, prowadzona jest ona we wszystkich województwach. Wolontariusze zajmują się odkażaniem obiektów narażonych na kontakt z wirusem m.in.: poręczy, wind, domofonów, ciągów komunikacyjnych.

Organizacje działające w Porozumieniu Proobronnym same kupiły sprzęt m.in. kamizelki odblaskowe, kombinezony ochronne, środki dezynfekujące, opryskiwacze ciśnieniowe.