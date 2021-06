Uszkodzenie prętów w reaktorze jądrowym. Chiny potwierdzają

Wewnątrz reaktora nr 1 w elektrowni jądrowej Taishan (prowincja Guangdong) promieniowanie wzrosło, ale zostało ograniczone przez bariery, które zadziałały zgodnie z planem - podało w mediach społecznościowych chińskie ministerstwo ekologii i środowiska.

Hongkong przekazał, że obserwuje sprawę elektrowni i zwrócił się do władz Guangdongu z prośbą o podanie szczegółów po tym, jak francuski współwłaściciel elektrowni poinformował o zwiększonej ilości gazów szlachetnych w reaktorze. Zdaniem ekspertów, mogło to świadczyć o tym, że pręty paliwowe pękły i doszło do wycieku radioaktywnego gazu.