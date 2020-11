Chiny: Lekarze wyłudzali organy od rodzin zmarłych

Grupa przekonywała rodziny ofiar, że ich zmarli bliscy zostaną dawcami organów dla osób, które obecnie potrzebują przeszczepu i że wszystko odbywa się zgodnie z prawem.

W latach 2017-2018 członkowie grupy pozyskali w ten sposób wątroby i nerki od 11 ofiar wypadków w szpitalu w prowincji Anhui.

Chiny borykają się z deficytem organów do przeszczepów. Liczba dawców jest zbyt niska, by zaspokoić potrzeby systemu ochrony zdrowia.

Chińskie media informują, że w skład grupy wyłudzającej organy wchodziło czterech wysokich rangą lekarzy.

Wśród wyłudzających organy był ordynator oddziału intensywnej terapii szpitala w Anhui, Yang Suxun, który pytał bliskich ofiary wypadku, czy zgodziliby się na to, by ich bliski został dawcą organów. Dawał im też do podpisania oświadczenie w tej sprawie.