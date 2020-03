Minister finansów zwolni z akcyzy spirytus do dezynfekcji

- Minister finansów wyda rozporządzenie zwalniające spirytus z akcyzy, który będzie wykorzystywany do produkcji płynu do dezynfekcji. PKN Orlen będzie produkował płyn, który będzie dostarczany do szkół pod koniec przyszłego tygodnia – poinformowała na oficjalnym profilu Kancelaria Premiera Rady Ministrów.

To nie wszystko. W przyszłym tygodniu Łukasz Szumowski, minister zdrowia, uruchomi specjalną infolinię przeznaczoną wyłącznie do lekarzy. Została też uruchomiona komunikacja w ramach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Mateusz Morawiecki zobowiązał Jadwigę Emilewicz, minister rozwoju, by do wtorku przygotowała pakiet propozycji do wykorzystania do wsparcia dla firm z sektorów najbardziej dotkniętych stratami przez rozwój epidemii koronawirusa. – Pani minister rozwoju została zobowiązana, żeby do wtorku przedstawić pakiet propozycji, które ew. będą do wykorzystania, do wsparcia dla firm z sektorów najbardziej dotkniętych czy z branż najbardziej dotkniętych stratami ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Tutaj mówimy o takich branżach jak turystyczna czy branża przewozowa – mówił Michał Dworczyk po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.





Tymczasem zapotrzebowanie na spirytus polskiej produkcji rośnie wraz z rozwojem epidemii koronawirusa w całej Europie. Do polskich zakładów spływają zapytania nawet z Hiszpanii, o czym pisaliśmy wczoraj.