Efekt Covid-19: zamiast biurowców wolą stawiać mieszkania

– Za wcześnie, by wieszczyć zapaść. To, że wrócimy do pracy stacjonarnej, jest pewne, pytanie tylko kiedy. Niemniej do nowych projektów biurowych będziemy podchodzić bardziej konserwatywnie – przyznaje Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment. Firma stawia dziś na duże inwestycje wielofunkcyjne z dominującą rolą mieszkaniówki, w tym lokali na wynajem, gdzie biura i handel będą dopełnieniem.