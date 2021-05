Budownictwo wciąż na minusie, ale jest nadzieja

GUS podaje, że jeśli chodzi budowę budynków nastąpił wzrost o 1,3 proc. rok do roku, a roboty specjalistyczne – o 0,3 proc. Za to dla jednostek wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej nastąpiło załamanie produkcji o 11,1 proc.

W marcu produkcja budowlana spadła o ponad 10 proc. rok do roku, a na kwiecień ekonomiści spodziewali się spadku rok do roku o 8 proc. Zaskakująco dobrze wygląda też wzrost rok do roku w wyników firm wznoszących budynki.

- Ale może to być wzrost jednorazowy – ocenia Michał Gniazdowski, ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jego zdaniem na spowolnienie na rynku mieszkaniowym i komercyjnym będą wpływać słabe wyniki finansowe firm deweloperskich. Od początku pandemii wartość zobowiązań firm działających w obsłudze rynku nieruchomości w relacji do ich przychodów wzrosła średnio o 4 pkt. proc. z 91 proc. do 95 proc. Chociaż na poziomie kraju to umiarkowana wielkość, to jednak odpowiada za nią większe zadłużenie podmiotów z kilku zachodnich województw.