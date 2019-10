Corbyn oskarża Trumpa o ingerowanie w wybory w Wielkiej Brytanii

Wybory w Wielkiej Brytanii mają się odbyć 12 grudnia. Ma to być szansa na przełamanie impasu w Izbie Gmin, związanego z brexitem. Parlament przez trzy lata nie był w stanie zdecydować, na jakich zasadach chce opuścić Unię Europejską, po referendum w 2016 roku.

Trump w wywiadzie chwalił też Borisa Johnsona za próby przeprowadzenia brexitu. - To fantastyczny człowiek i myślę, że jest właściwym facetem na te czasy. I wiem, że ty (Farage - red.) i on skończycie, robiąc coś, co może być wspaniałe. Jeśli ty i on się spotkacie, to, wiesz, to będzie siła nie do powstrzymania - zachwalał.

Corbyn w swoim tweecie zasugerował też, że jeśli Partia Pracy będzie mieć po wyborach większość w Izbie Gmin, to zablokuje możliwość przejęcia publicznego systemu opieki zdrowotnej NHS przez amerykańskie korporacje.