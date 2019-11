John Bercow: Brexit to największy powojenny błąd

Bercow ogłosił zamiar ustąpienia we wrześniu, a miało to nastąpić 31 października, w dniu wyjścia z Unii Europejskiej, do którego nie doszło, bo termin został przedłużony do 31 stycznia 2020 roku.

Byłego spikera zapytano, czy brexit będzie dobry dla pozycji Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej. - Szczera odpowiedzi brzmi nie - odpowiedział.

- Myślę, że brexit jest największym błędem w polityce zagranicznej w okresie powojennym i to jest mój szczery pogląd - dodał.

Bercow twierdzi również, "z całkowitą pewnością", że parlament będzie debatował na temat brexitu przez następnych co najmniej 5 lat.