Tusk do Londynu: Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej

Poinformował o tym na Twitterze szef RE Donald Tusk.

"Do moich brytyjskich przyjaciół. Unie Europejska formalnie zaakceptowała przedłużenie. Być może po raz ostatni" - napisał Tusk. "Proszę, zróbcie z tego czasu jak najlepszy użytek".

"Chcę się również z Wami pożegnać, bo moja misja dobiega końca. Będę trzymać za Was kciuki" - dodał szef RE.

To my British friends,



The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.



I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you.