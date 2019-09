Wielka Brytania przekazała UE "pewne propozycje" ws. brexitu AFP

Wielka Brytania wysłała "pewne propozycje w formie pisemnej" do Brukseli, które mają na celu przełamanie impasu ws. brexitu - poinformował rzecznik brytyjskiego rządu. Są to jednak propozycje nieformalne, przedstawiające "pomysły Wielkiej Brytanii na zrobienie kroku do przodu" - czytamy w Sky News.