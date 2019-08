Corbyn: Trzeba zrobić wszystko, by zablokować twardy brexit

Corbyn ma powiedzieć, że Partia Konserwatywna "zawiodła kraj", a wybory do Izby Gmin pozwolą na "zmianę kierunku, której kraj potrzebuje".

W niedzielę "Sunday Times" opublikował rządowy dokument, który przedstawia możliwe konsekwencje twardego brexitu. W dokumencie czytamy, że Wielka Brytania może mieć problem z dostawami żywności i leków, a brytyjskie porty mogą zostać zablokowane przez kilka tygodni. Ponadto w dokumencie czytamy o nieuniknionym pojawieniu się regularnej granicy między Irlandią a Irlandią Północną w przypadku brexitu bez umowy.

Minister rządu Borisa Johnsona, odpowiedzialny za przygotowania do brexitu bez umowy, Michael Gove, zapewniał w niedzielę, że dokument opublikowany przez "Sunday Times" przedstawia "najgorszy możliwy scenariusz".

Corbyn ma w swoim poniedziałkowym wystąpieniu nazwać Borisa Johnsona "brytyjskim Trumpem" i zarzucić torysom, że ci "przechylili się w stronę twardej prawicy" pod rządami Johnsona.

- Wybory powszechne, do których doprowadzi kryzys ws. brexitu wywołany przez Partię Konserwatywną będzie (...) jedną na pokolenie szansą na prawdziwą zmianę kierunku (w którym podąża kraj), być może podobną do tej z 1945 roku lub 1979 roku - powie, według BBC, Corbyn.

- Partia Pacy wierzy, ze decyzja co do tego jak uporać się z kryzysem ws. brexitu, musi należeć do wyborców - doda.

W ubiegłym tygodniu Corbyn zaapelował do liderów partii opozycyjnych w Izbie Gmin, a także do sprzeciwiających się twardemu brexitowi polityków torysów, aby poparli jego kandydaturę na tymczasowego premiera, który zablokuje twardy brexit i doprowadzi do przedterminowych wyborów.