Kandydat Johnsona przegrywa, rząd z minimalną większością

Po czwartkowym głosowaniu w walijskim okręgu Brecon and Radnorshire większość wspierająca rząd jest już minimalna. Do wyborów uzupełniających w tym okręgu doszło po tym jak Davies został zmuszony do oddania mandatu w związku z wyrokiem za nieprawidłowości w wydatkach jego biura poselskiego. Poseł podkreślał, że do nieprawidłowości doszło w wyniku błędu, a nie złej woli - w związku z czym postanowił jeszcze raz ubiegać się o mandat.

Mimo wsparcia Johnsona Davies uległ jednak Jane Dodds, kandydatce popierających pozostanie Wielkiej Brytanii w UE Liberalnych Demokratów, którą poparły dwa mniejsze, prounijne ugrupowania.

Jak zauważa AFP wynik wyborów uzupełniających jest dowodem na zwiększanie wpływów Liberalnych Demokratów na brytyjskiej scenie politycznej kosztem dwóch największych brytyjskich partii. Liberalni Demokraci w wyborach do PE z maja 2019 roku nieoczekiwanie zajęli drugie miejsce - za Partią Brexitu Nigela Farage'a, wyprzedzając zarówno Partię Pracy, jak i torysów.

Dodds zdobyła 13 826 głosów, Davies - 12 401. Temu ostatniemu głosy odebrał z pewnością kandydat wystawiony przez partię Farage'a, który zdobył 3331 głosów. Kandydat Partii Pracy zdobył zaledwie 1680 głosów.

- Pierwszym co zrobię jako parlamentarzystka, kiedy dotrę do Westminsteru, będzie znalezienie Borisa Johnsona, gdziekolwiek będzie się ukrywał i powiedzenie mu jasno i głośno: przestań bawić się przyszłością naszej społeczności i wyklucz brexit bez umowy - oświadczyła Dodds.

Wybory uzupełniające były postrzegane na Wyspach jako test siły dla "odbicia Borisa" - czyli widocznego w sondażach przeprowadzonych na Wyspach odzyskiwania części wyborców przez torysów po zmianie lidera tej partii, który zarazem jest premierem Wielkiej Brytanii.

W 2016 roku okręg Brecon and Radnorshire, który od lat 90-tych jest zdominowany przez torysów i Liberalnych Demokratów - zagłosował w większości (52 proc.) za wyjście z UE - przypomina AFP.

Liberalni Demokraci są przeciwnikami wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Z kolei Johnson po objęciu stanowiska premiera zapowiedział, że jego rząd doprowadzi do tego, by Wielka Brytania wyszła z UE 31 października - nawet jeśli będzie to oznaczało twardy brexit.