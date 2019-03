Spiker Izby Gmin John Bercow: Nikt z was nie jest zdrajcą AFP

John Bercow, spiker Izby Gmin, powiedział parlamentarzystom, że nie są "zdrajcami" i muszą robić to, "co uważają za słuszne". Jego słowa padły dzień po tym, jak premier Theresa May obwiniła parlament za opóźnienie brexitu.