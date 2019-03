Brexit do 1 lipca, albo Brytyjczycy muszą wybrać europosłów AFP

Bruksela będzie musiała zakończyć członkostwo Wielkiej Brytanii w UE do 1 lipca - w przeciwnym razie Wielka Brytania musi wybrać swoich eurodeputowanych do PE - wynika z opinii prawnej, która trafiła do ambasadorów państw UE. Z treścią opinii zapoznał się "The Guardian".