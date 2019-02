Partia Pracy: Drugie referendum ws. brexitu nie powinno zawierać opcji wyjścia bez umowy

Keir Starmer z brytyjskiej Partii Pracy stwierdził, że ponowne referendum w sprawie wyjścia jego kraju z Unii Europejskiej powinno być wyborem między pozostaniem we Wspólnocie a "wiarygodną opcją wyjścia". Nie powinno natomiast pozwolić na głosowanie ws. wyjścia bez porozumienia z UE.

Partia Pracy ogłosiła poparcie dla nowego referendum ws. brexitu aby zapobiec "niszczącemu przymusowemu brexitowi forsowanemu przez torysów".

Keir Starmer, który jest sekretarzem ds. brexitu w gabinecie cieni, wyjaśnił, w jaki sposób Partia Pracy przedstawi w środę w Izbie Gmin "alternatywny plan" dotyczący brexitu. Zapowiedział, że jeśli propozycja ta nie zgromadzi większości parlamentarnej, Partia Pracy przedstawi własną propozycję dotyczącą drugiego referendum "by zapobiec brexitowi na czerwonej linii premiera" oraz wyjściu bez porozumienia z UE.

W parlamencie ma być głosowana uchwała z ponadpartyjną poprawką zakładającą wykluczenie brexitu bez umowy (tzw. poprawka Coopera-Letwina). Zakłada ona złożenie wniosku o pozostanie w Unii przez dodatkowe trzy do dziewięciu miesięcy, jeśli do 13 marca May nie zdoła wypracować ostatecznej umowy ze Wspólnotą.

Określając opcje, które zdaniem Partii Pracy powinno zawierać drugie referendum, Keir Starmer powiedział w rozmowie ze Sky News, że "podstawowy wybór musi być pomiędzy wiarygodną opcją opuszczenia a pozostaniem" w UE.

Zapytany, czy w referendum powinna być też uwzględniona opcja wyjścia bez umowy, sekretarz ds. brexitu w gabinecie cieni ocenił, że nie. - Mówimy już od długo czasu, że brak jakiegokolwiek porozumienia byłby katastrofalny dla kraju - powiedział.

Pomimo popierania w referendum w 2016 roku pozostania Wielkiej Brytanii w UE, Partia Pracy akceptuje wyniki głosowania - zaznaczył Keir Starmer. - Zobowiązaliśmy się uszanować wynik referendum. Uruchomiliśmy artykuł 50, co nie było dla nas łatwe. Ale zobowiązaliśmy się także, że nie zaakceptujemy czerwonej i że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by nie dopuścić do wyjścia bez układu - dodał.