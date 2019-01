Brexit: Nie ma jasnego planu. May wystąpiła w parlamencie

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May powiedziała, że drugie referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej stworzyłoby nowe problemy. Jest przeciw takiemu rozwiązaniu.

W ubiegłym tygodniu Izba Gmin rekordową większością odrzuciła umowę rozwodową May.

Później brytyjski parlament głosował nad złożonym przez opozycyjną Partię Pracy wnioskiem o wotum nieufności dla rządu Theresy May. Wniosek został odrzucony.

Czytaj także:

Wywiad Czaputowicza dla „Rz” zmienia dyskusję o Brexicie

Izba Gmin pozbawi rząd May władzy w kwestii brexitu?

Theresa May swoje dzisiejsze wystąpienie rozpoczęła od potępienia zamachu bombowego, który przeprowadzono w weekend w Derry.

Przechodząc do tematu brexitu szefowa brytyjskiego rządu powiedziała, że wynik ubiegłotygodniowego głosowania w parlamencie daje jasny sygnał, że musi się zmienić podejście rządu do kwestii wyjścia z UE.

Przypomniała, że po głosowaniu spotkała się z liderami partii politycznych, jednocześnie żałując, że na rozmowę nie zdecydował się Jeremy Corbyn.

May powiedziała, że parlamentarzystów niepokoi przede wszystkim możliwość brexitu bez porozumienia. Najprostszym rozwiązaniem byłoby zatwierdzenie dotychczasowej umowy. Inne możliwości to rozszerzenie artykułu 50, na co nie zgodziłaby się Bruksela.

Szefowa rządu odrzuciła możliwość przeprowadzenia kolejnego referendum w tej sprawie. Jej zdaniem nie ma w parlamencie wystarczającej liczby osób, która popierałaby ten pomysł.

May zapowiedziała, że zostanie zniesiona stawka za brexitową rejestrację dla imigrantów. Kwota ta miała wynosić 65 funtów dla osób dorosłych, a połowę tego dla osób poniżej 16. roku życia.

ARTYKUŁY POWIĄZANE