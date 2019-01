Brexit: Rząd Theresy May akceptuje żądanie ws. "planu B"

Jeśli brytyjscy parlamentarzyści odrzucą w głosowaniu umowę wynegocjowaną przez Theresę May z Brukselą, w ciągu trzech dni zostanie przedstawiony "plan B". Rząd zgodził się na to żądanie.

Wczoraj brytyjscy parlamentarzyści uchwalili, że rząd będzie musiał przedstawić "plan B" w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej w ciągu trzech dni od ewentualnej porażki w głosowaniu ws. porozumienia w tej kwestii.

Wcześniej premier miała 21 dni, aby powrócić do parlamentu z nowym planem.

- Brytyjski rząd zaakceptuje żądanie parlamentu, aby w ciągu kilku dni przedstawić plan B, jeśli umowa premier Teresy May zostanie odrzucona w przyszłym tygodniu - poinformowała Andrea Leadsom, przewodnicząca Izby Gmin.

- Premier pokazała swoją gotowość do powrotu do tej Izby przy pierwszej możliwej okazji, jeśli jest cokolwiek do zrobienia w kwestii naszego porozumienia ws. wyścia z Unii Europejskiej i będziemy to robić nadal - dodała.