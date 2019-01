Kolejna porażka May. Ewentualny nowy plan ws. brexitu będzie musiał powstać w trzy dni

Brytyjscy parlamentarzyści uchwalili, że rząd będzie musiał przedstawić "plan B" w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej w ciągu trzech dni od ewentualnej porażki w głosowaniu ws. porozumienia w tej kwestii.

Posłom udało się radykalnie skrócić czas, w którym Theresa May będzie musiała ujawnić rezerwowy plan, jeśli w przyszłym tygodniu układ z UE zostanie odrzucony w głosowaniu w parlamencie.

Wcześniej premier miała 21 dni, aby powrócić do parlamentu z nowym planem. Teraz będzie miała na to zaledwie trzy dni.

W środę członkowie Izby Gmin głosowali za przyjęciem poprawki wprowadzającej zmianę w tej kwestii, złożonej przez konserwatystę Dominica Grieve'a, byłego prokuratora generalnego.

Poprawkę poparło 308 parlamentarzystów, przeciwko było 297.

To druga ważna porażka Theresy May w ciągu niecałych 24 godzin. We wtorek Izba Gmin uchwaliła poprawkę, która blokuje możliwość podnoszenia podatków przez gabinet w przypadku "twardego" brexitu. Poprawkę zgłosiła parlamentarzystka Yvette Cooper. W Izbie Gmin poparła ją większość 303 głosów. Przeciw głosowało 296 parlamentarzystów.

Przyjęcie poprawki oznacza, że rząd traci prawo do podnoszenia określonych podatków i podejmowania innych finansowych kroków, wynikających z twardego brexitu jeżeli parlament wprost nie zaakceptuje wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy.

