Tusk sugeruje, że Wielka Brytania powinna zostać w UE

"Czas się prawie skończył" - pisze w oświadczeniu, wydanym po odrzuceniu przez Izbę Gmin porozumienia ws. brexitu wynegocjowanego przez Theresę May, przewodniczący KE Jean-Claude Juncker

Juncker podkreśla, że "z żalem" przyjął wynik głosowania w Izbie Gmin dodając jednak, że po stronie UE "proces ratyfikowania porozumienia ws. brexitu będzie kontynuowany (UE przyjęła umowę wynegocjowaną przez May na szczycie 25 listopada).

Poniżej dalsza część artykułu

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) January 15, 2019

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) January 15, 2019

Według przewodniczącego KE porozumienie to jest "uczciwym kompromisem i najlepszą możliwą umową" ws. brexitu. "Ogranicza szkody spowodowane przez brexit obywatelom i przedsiębiorstwom w całej Europie. To jedyny sposób na zapewnienie uporządkowanego wycofania się Wielkiej Brytanii z UE" - pisze Juncker.

Przewodniczący KE podkreśla, że Komisja i główny negocjator ze strony UE Michel Barnier "poświęcili mnóstwo czasu i wysiłków, by wynegocjować porozumienie".

"Okazaliśmy kreatywność i elastyczność w czasie tych negocjacji" - dodaje. Podkreśla też, że zarówno on, jak i przewodniczący RE Donald Tusk "okazali dobrą wolę oferując dodatkowe wyjaśnienia i gwarancje w czasie wymiany listów z Theresą May", po tym jak ta przełożyła zaplanowane na grudzień głosowanie ws. brexitu w Izbie Gmin.

"Ryzyko nieuporządkowanego wycofania się Wielkiej Brytanii z UE wzrosło po głosowaniu" z 15 stycznia - podkreśla Juncker. "Chociaż nie chcemy, żeby to się zdarzyło, KE będzie kontynuować przygotowania na taką ewentualność, aby zapewnić, że UE będzie na nią w pełni przygotowana" - dodaje Juncker, który wzywa następnie Wielką Brytanię do "wyjaśnienia jej intencji" ws. brexitu "tak szybko jak to możliwe".

Z kolei Donald Tusk pyta na Twitterze: "Jeśli porozumienie jest niemożliwe i nikt nie chce braku porozumienia, to kto ostatecznie będzie mieć odwagę powiedzieć, jakie jest jedyne pozytywne rozwiązanie?". Jak pisze BBC jest to sugestia, że Wielka Brytania powinna zostać w Unii Europejskiej.

Wicekanclerz Niemiec Olaf Sholz nazwał z kolei głosowanie w Izbie Gmin "gorzkim dniem dla Europy". - Jesteśmy dobrze przygotowani, ale twardy brexit będzie najmniej atrakcyjnym wyborem dla Wielkiej Brytanii i UE - dodał.

"Najgorszą z wszystkich opcji" nazwała twardy brexit również szefowa CDU Annegret Kramp-Karrenbauer.



Z kolei irlandzki rząd zapowiedział "zintensyfikowanie przygotowań" do nieuporządkowanego brexitu.