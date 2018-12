Brytyjski minister: Dążenie do twardego brexitu - nierozsądne

Minister sprawiedliwości Wielkiej Brytanii, David Gauke może odejść z rządu Theresy May, jeżeli Wielka Brytania będzie zmuszona do tzw. twardego brexitu - informuje Sky News.

Minister sprawiedliwości powiedział, że będzie mu "bardzo trudno" pozostać w rządzie po tym jak premier powiedziała, że brexit bez porozumienia z UE jest możliwym rozwiązaniem w przypadku, gdyby jej porozumienie z UE dotyczące relacji między Londynem a Brukselą po brexicie zostało odrzucone przez Izbę Gmin.

- Uważam, że podjęcie świadomej decyzji, aby wyjść z UE bez porozumienia byłoby nieodpowiedzialne - podkreślił Gauke.

Minister dodał, że byłby "bardzo zaskoczony, gdyby premier podążała tą ścieżką".

Na pytanie czy pozostałby w rządzie gdyby twardy brexit stał się polityką rządu, Gauke odpowiedział, że "byłoby to dla niego bardzo trudne w tych okolicznościach".

- Jestem świadom, że jest ryzyko, iż do braku porozumienia dojdzie przypadkowo... Chociaż parlament w sposób jasny nie chce porozumienia (May), nie jest jasne, czy istnieje w nim większość dla podjęcia celowych działań w kierunku powstrzymania wyjścia bez umowy - podkreślił minister.

- Najlepszym sposobem na zatrzymanie braku porozumienia jest poparcie porozumienia premier, moim zdaniem - dodał.

Głosowanie nad porozumieniem wynegocjowanym przez May z Brukselą miało odbyć się 11 grudnia, zostało jednak przełożone na styczeń, ponieważ May nie znalazła w Izbie Gmin popierającej to porozumienie większości.

Wielka Brytania opuści UE 29 marca 2019 r.